Team Vitality обыграла Aurora Gaming и пробилась в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2
Team Vitality одержала победу над Aurora Gaming в матче верхней сетки группы B на турнире IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2.
CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа B. Финал (верхняя сетка)
03 февраля 2026, вторник. 21:40 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
Aurora Gaming
Противостояние завершилось со счётом 2-0: напряжённые 25:22 на Ancient и уверенные 13:7 – на Overpass.
Подопечные Дана apEX Мадесклера гарантировали себе место в полуфинале турнира.
Aurora Gaming, несмотря на поражение, продолжит выступление на IEM Krakow 2026. Команда под руководством Энжина MAJ3R Купели стартует в плей-офф турнира с четвертьфинальной стадии.
IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
Vitality разгромила BC.Game:
