Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Vitality обыграла Aurora Gaming и пробилась в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2

Team Vitality обыграла Aurora Gaming и пробилась в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2
Комментарии

Team Vitality одержала победу над Aurora Gaming в матче верхней сетки группы B на турнире IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа B. Финал (верхняя сетка)
03 февраля 2026, вторник. 21:40 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
Aurora Gaming

Противостояние завершилось со счётом 2-0: напряжённые 25:22 на Ancient и уверенные 13:7 – на Overpass.

Подопечные Дана apEX Мадесклера гарантировали себе место в полуфинале турнира.

Aurora Gaming, несмотря на поражение, продолжит выступление на IEM Krakow 2026. Команда под руководством Энжина MAJ3R Купели стартует в плей-офф турнира с четвертьфинальной стадии.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

Vitality разгромила BC.Game:
Vitality разгромила BC.Game на IEM Krakow в CS 2 — ZywOo победил s1mple по дуэлям
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android