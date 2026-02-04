Falcons покинула IEM Krakow 2026 по CS 2, MOUZ прошла в плей-офф

Команда MOUZ продолжает борьбу за титул на IEM Krakow 2026. В матче нижней сетки группы B коллектив Людвига Brollan Бролина одержал сухую победу над Team Falcons — 2-0.

Противостояние выдалось напряжённым: 16:14 на Inferno и 19:17 – на Dust ll, но в решающие моменты именно MOUZ оказалась хладнокровнее.

Эта победа гарантировала MOUZ место в плей-офф чемпионата, тогда как Falcons завершила своё выступление на турнире. Команда Дамьяна Kyxsan Стоилковски финишировала на седьмом-восьмом месте и заработала $ 24 тыс. Ранее из борьбы также выбыла Astralis.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн, а борьба за чемпионский трофей выходит на решающую стадию.