Расписание второго игрового дня групповой стадии BLAST SLAM VI по Dota 2

В среду, 4 февраля, продолжится групповая стадия турнира BLAST SLAM VI по Dota 2. Участники соревнования проведут очередные матчи, которые напрямую повлияют на положение команд в турнирной таблице и распределение мест перед решающей стадией чемпионата.

Расписание матчей BLAST SLAM VI по Dota 2 на 4 февраля:

  • 12:00.
  • Tundra Esports — MOUZ;
  • Team Yandex (Россия) Team Spirit (Россия).
  • 13:00.
  • Team Falcons — Xtreme Gaming;
  • Natus Vincere — Team Liquid.
  • 14:00.
  • HEROIC — OG;
  • REKONX — MOUZ.
  • 15:00.
  • Tundra Esports — Team Yandex (Россия);
  • GamerLegion — Team Spirit  (Россия).
  • 16:00.
  • Xtreme Gaming — OG;
  • Team Falcons — Team Liquid.
  • 17:00.
  • Natus Vincere — MOUZ;
  • HEROIC — Team Spirit (Россия).
  • 18:00.
  • GamerLegion — Tundra Esports;
  • REKONX — Team Yandex (Россия).
  • 19:00.
  • Team Falcons — OG.
  • 20:00.
  • Natus Vincere — Team Yandex (Россия);
  • Xtreme Gaming — Team Spirit (Россия).
  • 21:00.
  • REKONX — GamerLegion;
  • HEROIC — Tundra Esports.
  • 22:00.
  • OG — Natus Vincere;
  • Team Liquid — Xtreme Gaming.
