Расписание второго игрового дня групповой стадии BLAST SLAM VI по Dota 2
В среду, 4 февраля, продолжится групповая стадия турнира BLAST SLAM VI по Dota 2. Участники соревнования проведут очередные матчи, которые напрямую повлияют на положение команд в турнирной таблице и распределение мест перед решающей стадией чемпионата.
Расписание матчей BLAST SLAM VI по Dota 2 на 4 февраля:
- 12:00.
- Tundra Esports — MOUZ;
- Team Yandex (Россия) — Team Spirit (Россия).
- 13:00.
- Team Falcons — Xtreme Gaming;
- Natus Vincere — Team Liquid.
- 14:00.
- HEROIC — OG;
- REKONX — MOUZ.
- 15:00.
- Tundra Esports — Team Yandex (Россия);
- GamerLegion — Team Spirit (Россия).
- 16:00.
- Xtreme Gaming — OG;
- Team Falcons — Team Liquid.
- 17:00.
- Natus Vincere — MOUZ;
- HEROIC — Team Spirit (Россия).
- 18:00.
- GamerLegion — Tundra Esports;
- REKONX — Team Yandex (Россия).
- 19:00.
- Team Falcons — OG.
- 20:00.
- Natus Vincere — Team Yandex (Россия);
- Xtreme Gaming — Team Spirit (Россия).
- 21:00.
- REKONX — GamerLegion;
- HEROIC — Tundra Esports.
- 22:00.
- OG — Natus Vincere;
- Team Liquid — Xtreme Gaming.
