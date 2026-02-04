Скидки
Perfecto и fame могут покинуть основной состав Virtus.pro по Counter-Strike 2

Комментарии

Команда Virtus.pro рассматривает вариант с переводом Ильи Perfecto Залуцкого и Петра fame Болышева на скамейку запасных. Клуб продолжает работу над оптимизацией состава на фоне подготовки к ключевым турнирам сезона по CS 2.

Fame выступал за Virtus.pro с мая 2022 года и за это время стал частью самых громких успехов коллектива — победы на IEM Rio Major 2022 и ESL Challenger Atlanta 2023. Perfecto, в свою очередь, присоединился к «медведям» в июне 2025 года и успел провести за команду 63 официальные карты.

Если информация подтвердится, Virtus.pro может вступить в решающую фазу сезона с обновлённой пятёркой. Ранее сообщалось, что организация Legacy также перевела lux в запас.

Текущий состав Virtus.pro:

  • Евгений FL1T Лебедев;
  • Пётр fame Болышев;
  • Илья Perfecto Залуцкий;
  • Вадим tO0RO Арьков;
  • Владимир b1st Красиков.
