Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

GTA 6 начнут рекламировать летом 2026 года

GTA 6 начнут рекламировать летом 2026 года
Комментарии

Глава Take-Two Штраус Зельник во время общения с инвесторами уверенно заявил, что Grand Theft Auto 6 выйдет, как и было запланировано, 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series, а рекламировать боевик начнут летом.

Вдобавок Зельник прокомментировал слухи про перенос или даже отмену выхода GTA 6 на дисках, заявив, что таких планов у компании нет, а релиз ожидается одновременно на физических носителях и в цифровых магазинах PlayStation Store и Microsoft Store.

GTA 6 выходит 19 ноября, и её старт продаж ожидается гигантским и рекордным не только для индустрии видеоигр, но и развлечений в целом. Ранее сообщалось, что Sony в целом относится к запуску как к релизу собственного эксклюзива PS5.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android