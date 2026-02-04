GTA 6 начнут рекламировать летом 2026 года

Глава Take-Two Штраус Зельник во время общения с инвесторами уверенно заявил, что Grand Theft Auto 6 выйдет, как и было запланировано, 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series, а рекламировать боевик начнут летом .

Вдобавок Зельник прокомментировал слухи про перенос или даже отмену выхода GTA 6 на дисках, заявив, что таких планов у компании нет, а релиз ожидается одновременно на физических носителях и в цифровых магазинах PlayStation Store и Microsoft Store.

GTA 6 выходит 19 ноября, и её старт продаж ожидается гигантским и рекордным не только для индустрии видеоигр, но и развлечений в целом. Ранее сообщалось, что Sony в целом относится к запуску как к релизу собственного эксклюзива PS5.