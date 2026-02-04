«Кот в сапогах 3» находится в работе — инсайдер
Поделиться
По словам инсайдер Даниэля Рихтмана, в работу запустили третью часть «Кота в сапогах». Само собой, официально о создании мультфильма пока не объявляли.
О чём конкретно будет триквел и когда его планируют выпустить, неизвестно. Вторая часть с подзаголовком «Последнее желание» вышла в 2022 году и рассказывала, как Кот потратил все свои девять кошачьих жизней и остался с последней. Герой отправляется в путешествие, чтобы найти смысл жизни.
Мультфильм получил номинацию на 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», а также был номинирован на премии «Золотой глобус», «Выбор критиков» и «BAFTA».
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
07:36
-
07:06
-
06:48
-
02:29
-
01:38
-
01:14
-
01:00
- 3 февраля 2026
-
22:20
-
21:44
-
21:21
-
21:16
-
21:04
-
20:37
-
20:06
-
20:00
-
19:23
-
19:08
-
18:28
-
18:03
-
17:57
-
17:52
-
17:46
-
17:11
-
17:04
-
16:36
-
16:06
-
15:35
-
15:03
-
14:58
-
14:36
-
14:15
-
13:57
-
13:45
-
13:27
-
13:17