«Кот в сапогах 3» находится в работе — инсайдер

По словам инсайдер Даниэля Рихтмана, в работу запустили третью часть «Кота в сапогах». Само собой, официально о создании мультфильма пока не объявляли.

О чём конкретно будет триквел и когда его планируют выпустить, неизвестно. Вторая часть с подзаголовком «Последнее желание» вышла в 2022 году и рассказывала, как Кот потратил все свои девять кошачьих жизней и остался с последней. Герой отправляется в путешествие, чтобы найти смысл жизни.

Мультфильм получил номинацию на 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», а также был номинирован на премии «Золотой глобус», «Выбор критиков» и «BAFTA».

