Вышел восьмой эпизод второго сезона сериала «Фоллаут» — финал состоялся

Сегодня на Amazon Prime Video состоялся релиз восьмой серии второго сезона, то есть второй сезон вышел целиком.

Сюжет проекта рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Продолжение высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 97% свежести от обозревателей и 96% от зрителей.

Кстати, ранее Fallout продлили на третий сезон, так что теперь осталось дождаться продолжение.