Фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет 19 июня
Кинокомпания A24 назвала дату выхода в зарубежный прокат фильма «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли. Картину выпустят 19 июня.
Картина расскажет об уже пожилом и тяжелораненом известном герое, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним и вылечивать раны.
В ленте также сыграли Билл Скарсгард, Мюррэй Бартлетт, Джоди Комер и Ноа Джуп. Режиссёром и сценаристом картины выступил Майкл Сарноски, известный по приквелу «Тихого места» и картине «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли.
Комментарии
