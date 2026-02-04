Скидки
Появились первые кадры ремейка «Мыса страха» от Apple

Apple TV опубликовала первые кадры ремейка «Мыса страха». Это новая экранизация романа Джона Д. Макдональда «Палачи», у которой уже было несколько адаптаций в виде фильмов. Теперь настала очередь свежей.

Первые кадры «Мыса страха» от Apple

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Адвокаты Аманда и Стив Боудены счастливо живут вместе, вышедший из тюрьмы Макс Кейди мечтает отомстить Стиву за то, что именно из-за него он попал в заключение.

В главных ролях снялись Хавьер Бардем, Эми Адамс и Патрик Уилсон. Проект спродюсировали Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг, а его шоураннером выступил Ник Антоска («Ганнибал»).

«Мыс страха» стартует 5 июня на Apple TV сразу с двух серий, а всего их будет 10.

