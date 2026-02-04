Вышли первые кадры чёрной комедии Outcome с Киану Ривзом и Кэмерон Диас

Apple TV поделилась первыми кадрами чёрной комедии Outcome с Киану Ривзом и Кэмерон Диас в главных ролях. На них можно увидеть персонажей актёров, а также других героев.

Дебютные кадры Outcome

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

В центре сюжета актёр Риф Хоук, который оказывается жертвой шантажа. Некто заполучает видео, которое может сломать Рифу жизнь и всю карьеру. Герой не желает этого допустить, поэтому он хочет найти шантажиста.

В Outcome также снялись Мэтт Бомер, Ивэн Шафран, Мартин Скорсезе и Джона Хилл. Последний выступил режиссёром, автором сценария и актёром своей же ленты.

Премьера чёрной комедии состоится 10 апреля на Apple TV.