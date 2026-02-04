Скидки
Вышел первый тизер «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг в главной роли

Apple TV опубликовала первый тизер сериала «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг в главной роли. В ролике показали главную героиню, немного сцен с ней, а также других персонажей.

Тизер «У Марго проблемы с деньгами»

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Это экранизация одноимённого романа Руфи Торп. 20-летняя мать-одиночка Марго Милле заводит аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать денег. Благодаря советам своего отца, профессионального рестлера, она становится невероятно популярной.

«У Марго проблемы с деньгами» стартует 15 апреля на Apple TV. В шоу также снялись Мишель Пфайффер, Ник Офферман и другие.

