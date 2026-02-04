Вышел первый тизер сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой в главной роли

Apple опубликовала первый тизер сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой в главной роли. В ролике показали несколько сюжетных сцен и фрагменты с экшеном.

Тизер сериала «Лаки»

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Фильм основан на одноимённом бестселлере Мариссы Стэпли. Когда многомиллионное ограбление идёт не по плану, мошенница Лаки вынуждена пуститься в бега. Преследуемая ФБР и безжалостным криминальным авторитетом, Лаки должна бороться за свою жизнь.

В «Лаки» также снялись Тимоти Олифант, Аннетт Бенинг, Уильям Фихтнер, Дрю Старки. «Лаки» начнёт выходить 15 июля на Apple TV.