Perfecto покинул основной состав Virtus.pro по CS 2

Virtus.pro объявила, что Илья Perfecto Залуцкий покинул основной состав по Counter-Strike 2.

Решение принято на фоне неудовлетворительных результатов команды. Менеджмент и игрок пришли к выводу, что коллектив не сможет достичь стабильности и реализовать свой потенциал.

Клуб выражает признательность Илье, который всегда демонстрировал высокий профессионализм и преданность делу.

В связи с поисками нового лидера и перестройкой состава Virtus.pro временно приостанавливает участие в турнирах. Пауза будет использована для проведения тестовых игр и принятия кадровых решений. Молодёжные составы VP.Prodigy и VP.Future продолжат выступления в штатном режиме.