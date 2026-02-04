«Такое бывает». Perfecto — об уходе из Virtus.pro и планах на будущее

Бывший капитан Virtus.pro Илья Perfecto Залуцкий прокомментировал своё исключение из основного состава команды. В личном телеграм-канале киберспортсмен поблагодарил организацию за сотрудничество и обозначил вектор дальнейшего развития карьеры.

Залуцкий отметил, что расставание с клубом прошло в дружеской атмосфере, несмотря на отсутствие высоких спортивных достижений.

В любом случае спасибо ВП за предоставленную возможность поиграть за этот легендарный тег, но, к сожалению, такое бывает, что не смогли добиться хороших результатов. Моё решение было максимально адекватно воспринято организацией.

Perfecto также заявил, что планирует вернуться к привычным для себя позициям. Он намерен рассматривать предложения, где сможет выступать в роли опорника точки B или люркера.