Майкл Б. Джордан в память о Чедвике Боузмане хранит у себя дома чучело чёрной пантеры

Комментарии

Майкл Б. Джордан, который снялся в фильме «Чёрная пантера», рассказал и показал в интервью, что хранит у себя дома миниатюрное чучело чёрной пантеры.

По словам актёра и режиссёра, эта статуэтка значит для него память о Чедвике Боузмане, с которым Джордан сыграл в «Чёрной пантере».

Это навсегда будет напоминать мне о нём и о том времени, когда у нас наконец-то появилась возможность поработать вместе.

Майкл Б. Джордан исполнил роль Киллмонгера, злодея, которого фанаты во время выхода фильма окрестили лучшим антагонистом во всей киновселенной Marvel. Персонаж уже вряд ли появится, поскольку умер в «Чёрной пантере».

