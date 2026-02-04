Скидки
Появились кадры из четвёртого эпизода «Рыцаря Семи Королевств» по «Игре престолов»

Появились кадры из четвёртого эпизода «Рыцаря Семи Королевств» по «Игре престолов»
Комментарии

Компания HBO опубликовала кадры из четвёртого эпизода «Рыцаря Семи Королевств» — новой картины по вселенной «Игры престолов». На них можно увидеть главных героев Дункана и Эгга после важного сюжетного поворота, а также второстепенных героев проекта.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть чуть раньше, 7 февраля, а всего в первый сезон войдёт шесть серий.

