«Один из лучших фильмов года». Первые критики хвалят «Грозовой перевал» с Марго Робби

«Один из лучших фильмов года». Первые критики хвалят «Грозовой перевал» с Марго Робби
13 февраля состоится премьера фильма «Грозовой перевал» — экранизации одноимённого романа Эмили Бронте от постановщицы Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Лента расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.

За полторы недели до выхода некоторые критики уже посмотрели ленту и поделились первыми впечатлениями от фильма в соцсетях. Они хвалят ленту за режиссуру Эмиральд Феннел, «химию» между Марго Робби и Джейкобом Элорди, мелодичный саундтрек и называют картину одним из лучших фильмов 2026 года. Полноценные обзоры выйдут 9 февраля.

Что пишут критики в первых отзывах о мелодраме «Грозовой перевал»

«Грозовой перевал» — это эпический, тоскующий роман с прекрасной режиссурой Эмиральд Феннел. Потрясающая операторская работа, общий дизайн и саундтрек, с двумя потрясающими актёрскими работами Марго Робби и Джейкоба Элорди. Жаркий, эмоциональный и захватывающий.
«Грозовой перевал» — это прекрасная смесь страсти, разрушения, мести и эмоционального поведения. Выбросьте книгу и погрузитесь в безумие неоспоримой химии и взрывной токсичной похоти. Марго Робби и Джейкоб Элорди завораживают.
Это просто восхитительный фильм. Марго Робби и Джейкоб Элорди — прекрасная и сильная пара. Феннел создала поистине очаровательный фильм о хрупкости и важности жизни. Это уже один из лучших фильмов года, который нельзя пропустить. Действительно особенное кино.
Захватывающее визуальное произведение искусства. Фильм наверняка станет серьёзным претендентом на награды, особенно в категориях операторской работы, дизайна костюмов, художественного оформления и музыки. Если вы думали, что Джейкоб Элорди — следующая большая звезда после «Эйфории», «Солтбёрна» и «Франкенштейна», взгляните на него здесь. Сексуальное напряжение и «химия» между Марго Робби и Элорди настолько сильны, что их можно практически разрезать ножом.
«Грозовой перевал» должен стать большим хитом в прокате. Это разрывающий и захватывающий фильм, который точно понравится зрителям. И Джейкоб Элорди, и Марго Робби останутся в выигрыше. Аудитория будет очарованы яркими визуальными эффектами и безудержной режиссурой Эмиральд Феннел. Невероятно масштабное кино.
