Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кризис оперативной памяти продлится минимум до 2028 года — глава Intel

Кризис оперативной памяти продлится минимум до 2028 года — глава Intel
Комментарии

Осенью 2025 года по всему миру резко подорожала оперативная память — модели DDR5 на 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ начали стоить в несколько раз больше. Всё дело в массовых закупках ОЗУ от нейросетевых компаний, которые заказывают накопители в огромных количествах для работы своих ИИ-моделей.

На конференции Cisco Systems глава компании Intel Лип-Бу Тан сделал прогноз по восстановлению рынка памяти. По мнению топ-менеджера, кризис продлится как минимум до 2028 года. Такой вывод СЕО сделал после разговора с представителями индустрии полупроводников.

Насколько мне известно, никакого улучшения на рынке памяти в ближайшее время не будет. Я пообщался с двумя ключевыми фигурами, которые сказали мне, что индустрия не восстановится до 2028 года.

Кризис памяти привёл к росту цен не только на потребительские ОЗУ, но и на различные гаджеты. Ожидается, что уже весной подорожают смартфоны, видеокарты, телевизоры и другие умные устройства, которым для работы необходима оперативная память.

Материалы по теме
Цены на оперативную память перестали расти из-за низкого спроса — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android