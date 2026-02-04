Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Rockstar будет поддерживать GTA Online контентом после выхода GTA 6

Rockstar будет поддерживать GTA Online контентом после выхода GTA 6
Комментарии

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник рассказал о поддержке GTA Online в ближайшем будущем. Топ-менеджер заявил, что Rockstar продолжит выпускать новый контент для онлайн-режима уже после релиза GTA 6, нового флагманского проекта студии.

Зельник отметил, что решение остаётся за самой Rockstar, однако он считает, что разработчики не бросят лояльную фан-базу пятой части серии, которая сформировалась за 12 лет. Он привёл в пример декабрьское обновление GTA Online с Майклом, которое стало одним из самых успешных апдейтов онлайн-проекта за последние годы.

В Rockstar сами решают, куда идут их игры в плане контента и маркетинга. В то же время у меня есть все основания полагать, что мы продолжим поддерживать GTA Online после выхода GTA 6. У проекта есть замечательное сообщество, которое любит игру и остаётся вовлечённым. В этом квартале Rockstar в очередной раз показали, что когда вы предлагаете отличный дополнительный контент, люди возвращаются в GTA Online, несмотря на её возраст.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series. У проекта также будет большой онлайн-режим, о котором в Rockstar расскажут во время рекламной кампании будущего экшена.

Материалы по теме
GTA 6 начнут рекламировать летом 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android