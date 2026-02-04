Rockstar будет поддерживать GTA Online контентом после выхода GTA 6

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник рассказал о поддержке GTA Online в ближайшем будущем. Топ-менеджер заявил, что Rockstar продолжит выпускать новый контент для онлайн-режима уже после релиза GTA 6, нового флагманского проекта студии.

Зельник отметил, что решение остаётся за самой Rockstar, однако он считает, что разработчики не бросят лояльную фан-базу пятой части серии, которая сформировалась за 12 лет. Он привёл в пример декабрьское обновление GTA Online с Майклом, которое стало одним из самых успешных апдейтов онлайн-проекта за последние годы.

В Rockstar сами решают, куда идут их игры в плане контента и маркетинга. В то же время у меня есть все основания полагать, что мы продолжим поддерживать GTA Online после выхода GTA 6. У проекта есть замечательное сообщество, которое любит игру и остаётся вовлечённым. В этом квартале Rockstar в очередной раз показали, что когда вы предлагаете отличный дополнительный контент, люди возвращаются в GTA Online, несмотря на её возраст.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series. У проекта также будет большой онлайн-режим, о котором в Rockstar расскажут во время рекламной кампании будущего экшена.