Сериал Рай, 2-й сезон (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Рай»
Уже 23 февраля состоится премьера второго сезона сериала «Рай». События продолжения развернутся сразу после финала первого сезона. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли в поисках своей жены. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

Во второй сезон снова войдёт восемь эпизодов — три серии покажут в день выхода, а остальные будут выходить по понедельникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 30 марта.

Расписание выхода второго сезона сериала «Рай»

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 февраля
2-я серия23 февраля
3-я серия23 февраля
4-я серия2 марта
5-я серия9 марта
6-я серия16 марта
7-я серия23 марта
8-я серия30 марта
