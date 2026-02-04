Уже 23 февраля состоится премьера второго сезона сериала «Рай». События продолжения развернутся сразу после финала первого сезона. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли в поисках своей жены. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

Во второй сезон снова войдёт восемь эпизодов — три серии покажут в день выхода, а остальные будут выходить по понедельникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 30 марта.

Расписание выхода второго сезона сериала «Рай»