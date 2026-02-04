Скидки
Для Dune: Awakening по «Дюне» вышел крупный патч с новым сюжетом и оружием

Студия Funcom выпустила масштабное обновление «Глава 3» для мультиплеерной игры Dune: Awakening.

Одним из главных нововведений стало продолжение сюжетной линии: игрокам предстоит отправиться в Новый Карфаген и сразиться на арене, а также встретить новых союзников. Арсенал выживающих пополнился двумя видами вооружения — парными клинками и залповым огнемётом. Кроме того, была переработана механика боя на рапирах, получившая новые приёмы атаки и защиты.

Серьёзные изменения коснулись системы Ландсраада и эндгейм-контента. Введена механика специализаций для прокачки пяти направлений (от крафта до диверсий), а также расширена система рангов. Для удобства исследования мира авторы убрали требование тратить воду и топливо при быстром перемещении по обзорной карте.

Одновременно с патчем в продажу поступило дополнение «Рейдеры Изломанных земель», содержащее косметические наборы для базы и персонажей.

Для «Цивилизации 7» выйдет огромный патч размером с дополнение — детали
