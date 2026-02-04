Скидки
79% зрителей онлайн-кинотеатров в России оплачивают подписку — исследование

Исследовательская компания ICMR представила отчёт о состоянии рынка российских онлайн-кинотеатров за четвёртый квартал 2025 года.

Доля платной аудитории среди подписчиков достигла рекордных 79%. Бесплатным доступом теперь пользуется лишь каждый пятый подписчик (21%), тогда как ещё в 2021 году этот показатель превышал 30%. В целом услугами онлайн-кинотеатров пользуется более половины (51%) жителей крупных и малых городов страны в возрасте от 16 до 55 лет.

Безоговорочным лидером рынка остаётся «Кинопоиск». Сервис удерживает первенство как по общему охвату (23% респондентов), так и по числу платных пользователей (19%). Конкуренцию ему составляют Okko (12% общей аудитории), Wink (10%), «Иви» (10%) и Kion (8%).

