В PS Store стартовала распродажа «Выбор критиков» со скидками на игры

В PlayStation Store стартовала традиционная распродажа «Выбор критиков». Акция с предложениями для PlayStation 4 и PlayStation 5 продлится до 26 февраля.

Снижение цен затронуло тысячи позиций, включая крупные релизы 2025 года, такие как Battlefield 6, Clair Obscure: Expedition 33, Assassin's Creed Shadows, Split Fiction и другие хиты.

Самые интересные предложения:

