Western Digital выпустит диск на 100 ТБ
Компания Western Digital обновила дорожную карту производства накопителей. К 2029 году производитель намерен выпустить жёсткие диски ёмкостью 100 ТБ.

Для достижения таких объёмов компания внедряет технологии Dual Pivot и High Bandwidth. Первая использует систему двойных независимых актуаторов для удвоения скорости, вторая обеспечивает одновременное чтение и запись с нескольких дорожек. Совместное использование технологий позволит увеличить производительность в четыре раза.

Массовое производство моделей объёмом 40 ТБ запланировано на вторую половину 2026 года — сейчас диски проходят квалификационные тесты у крупных клиентов. Рубеж в 100 ТБ планируется преодолеть с полноценным внедрением технологии термомагнитной записи.

