Боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом лидирует в прокате Ближнего Востока и Африки

Боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом занял первое место в кинопрокате стран Ближнего Востока и Северной Африки. За дебютные выходные картина собрала $ 2,23 млн.

Это самый успешный старт для независимого проекта в регионе с момента релиза фильма «Работяга» в апреле 2025 года, главную роль в котором также исполнил Стэйтем. Результаты на Ближнем Востоке превзошли показатели Китая ($ 2,1 млн) и Великобритании ($ 1,3 млн), составив около 40% от стартовых сборов в США.

Особый интерес к ленте проявили зрители в Саудовской Аравии, где «Убежище» заработало $ 1 млн. Картина обошла в ежедневном чарте такие крупные релизы, как «Гренландия 2», «28 лет спустя: Храм костей» и «Аватар 3: Пламя и пепел». В ОАЭ сборы составили $ 681 тыс. при средней стоимости билета $ 18,3.