Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом лидирует в прокате Ближнего Востока и Африки

Боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом лидирует в прокате Ближнего Востока и Африки
Комментарии

Боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом занял первое место в кинопрокате стран Ближнего Востока и Северной Африки. За дебютные выходные картина собрала $ 2,23 млн.

Это самый успешный старт для независимого проекта в регионе с момента релиза фильма «Работяга» в апреле 2025 года, главную роль в котором также исполнил Стэйтем. Результаты на Ближнем Востоке превзошли показатели Китая ($ 2,1 млн) и Великобритании ($ 1,3 млн), составив около 40% от стартовых сборов в США.

Особый интерес к ленте проявили зрители в Саудовской Аравии, где «Убежище» заработало $ 1 млн. Картина обошла в ежедневном чарте такие крупные релизы, как «Гренландия 2», «28 лет спустя: Храм костей» и «Аватар 3: Пламя и пепел». В ОАЭ сборы составили $ 681 тыс. при средней стоимости билета $ 18,3.

Материалы по теме
«Динамичный и брутальный боевик». Зрители хвалят фильм «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android