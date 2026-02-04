Представлена программа Road to EWC — система квалификаций на Esports World Cup 2026

Esports World Cup Foundation анонсировала запуск глобальной квалификационной программы Road to EWC для Esports World Cup 2026 — киберспортивного турнира с призовым $ 75 млн (более 5,8 млрд рублей). Об этом

Всего в программу будут включены более 230 отборочных турниров. Система Road to EWC объединит лиги от издателей, большие международные ивенты и профильные квалификации в единый сезонный путь. Открытые онлайн-отборочные и комьюнити-турниры пройдут по Call of Duty: Warzone, Dota 2, Teamfight Tactics и шахматам.

Прозрачная система отбора определит участников финальной стадии Кубка мира: Esports World Cup 2026 пройдёт с 6 июля по 23 августа в Эр-Рияде. Столица Сааудовской Аравии примет более 2 000 киберспортсменов из 100+ стран мира.

Узнать детали о формате отборочных в отдельных дисциплинах можно будет на сайте EWC.