Авторы Arknights: Endfield подарят 6-звёздочного героя и упростят игру
Комментарии

Разработчики Arknights: Endfield поделились планами по развитию проекта. Ближайшее обновление выйдет 5 февраля и внесёт ряд изменений в баланс и экономику.

Главной новостью стала раздача награды за прогресс. Все игроки, завершившие сюжетную миссию «Глава I, Процесс I: Прорыв осады», смогут забрать одного 6-звёздочного оперативника из стандартного баннера.

Обновление от 5 февраля также снизит сложность врагов в зонах исследования. Уровень противников будет уменьшен с 60-го до 55-го и с 70-го до 60-го, при этом ценность выпадающих трофеев останется прежней. Кроме того, для упрощения стартового этапы игры разработчики начнут выдавать материалы для крафта синего и фиолетового снаряжения при достижении определённых уровней влияния.

Авторы также поделились статистикой: к 1 февраля 2026 года игроки проложили более 42 млрд метров линий электропередач и отремонтировали 23 млн сооружений. В будущих патчах студия планирует увеличить количество ресурсов для найма персонажей, разрешить строительство баз за пределами ключевых зон и улучшить искусственный интеллект союзников в бою.

Комментарии
