16-й сезон Московской студенческой киберспортивной лиги стартует 14 февраля
Федерация компьютерного спорта Москвы при поддержке столичного Департамента спорта открыла приём заявок на участие в 16-м сезоне Московской студенческой киберспортивной лиги.

В программу соревнований вошли девять дисциплин. Турниры по Dota 2, Counter-Strike 2, StarCraft 2 и Tekken 8 станут региональным отборочным этапом Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Участие в них доступно только командам вузов и колледжей Москвы.

Состязания по League of Legends, Valorant, Mobile Legends: Bang-Bang, Hearthstone и Storm Chess пройдут в открытом формате — к ним могут присоединиться студенты любых учебных заведений России.

Регистрация команд продлится до 9 февраля включительно. Матчи начнутся 14 февраля и пройдут в онлайн-формате на платформе Cybermos. В прошлом, 15-м сезоне лиги участвовали представители 138 учебных заведений из 32 регионов страны, а чемпионом стала сборная РТУ МИРЭА.

