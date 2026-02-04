Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» собрал в России более 1 млрд рублей

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало актуальную статистику по сборам фильмов в России за январь 2026 года. В топ-10 вошли в основном официально вышедшие в стране картины, однако четвёртое место занял «Аватар: Пламя и пепел», который показывают неофициально.

По подсчётам журналистов, третья часть саги Джеймса Кэмерона собрала в стране более 1 млрд рублей. Такого результата лента добилась всего за две недели — прокат фильма запустили 15 января, после больших новогодних праздников. Для сравнения: второй фильм саги «Аватар: Путь воды» собрал в России более 2,4 млрд к началу февраля, однако и показов у ленты в конце 2022 года по стране было больше.

Абсолютным лидером по сборам в 2026 году остаётся «Чебурашка» — его сборы приближаются к 6 млрд рублей. Далее идут «Простоквашино» (2,39 млрд рублей) и «Буратино» (2,36 млрд рублей).