Тимоти Шаламе раскритиковал цены на билеты в кино на премьере «Марти Великолепного»

Комментарии

В парижском кинотеатре Le Grand Rex состоялась премьера спортивной драмы «Марти Великолепный» от студии A24. Картину представили исполнитель главной роли Тимоти Шаламе и режиссёр Джош Сэфди.

Во время выступления перед публикой актёр обратил внимание на завышенную стоимость билетов на мероприятие — цена за место доходила до € 50 (около 4500 рублей). Шаламе заявил, что не имеет отношения к ценовой политике организаторов.

Я знаю, что с вас взяли много денег. Это не имеет ко мне никакого отношения! Я не получаю с этого ни копейки. Я бы хотел, чтобы вход был бесплатным.

В мировом прокате «Марти Великолепный» собрал более $ 100 млн. Картина уже стала самым кассовым фильмом студии А24 в США, а также получила девять номинаций на предстоящую премию «Оскар»-2026, включая категорию «Лучший фильм».

Каким получился «Марти Великолепный»:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
