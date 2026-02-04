Скидки
«Лучшая игра Team Ninja в духе Elden Ring»: критики высоко оценили экшен Nioh 3

6 февраля состоится релиз Nioh 3 — продолжения серии ролевых экшенов от студии Team Ninja. Западная пресса уже опробовала новинку и опубликовала свои вердикты.

На агрегаторе OpenCritic средний балл игры составил 88 из 100. Журналисты называют триквел лучшим творением разработчиков. Ключевыми плюсами называют переход от коридорных уровней к просторным открытым локациям и углублённую боевую систему с переключением между стилями самурая и ниндзя. Критики также отметили хорошую оптимизацию, но поругали проект за слабый сюжет и устаревшую графику.

Фото: OpenCritic

Что пишут критики о Nioh 3:

Это кульминация эволюции Team Ninja. Мастерски смешав исследование открытых зон с глубокой боевой системой, игра превратилась в собственный жанр. Хотя технические проблемы сдерживают развитие игры, её можно назвать современным шедевром экшен-дизайна.
Nioh 3 ощущается итогом усилий студии за последнее десятилетие. Сюжет мог быть лучше, но экшен здесь просто безупречен.
Игра берёт лучшие элементы прошлого. Это идеальная точка входа для новичков, хотя и далеко не простая. Nioh 3 требует планирования и терпения, вознаграждая за это увлекательным приключением.
Nioh 3 слишком похожа на предыдущие игры серии Nioh, и хотя в ней есть несколько великолепных сражений с боссами и плавное управление, она подводит инновационный дух, на котором была основана серия.
Nioh 3 — самая амбициозная и насыщенная игра серии, с обширным миром для исследования и чрезвычайно увлекательными системами и боевыми механиками. Она сделала для франшизы Nioh то же, что Elden Ring сделал для мира Dark Souls.

Nioh 3 выйдет на ПК и PlayStation 5.

Стоит ли играть в Nioh 3:
Elden Ring плюс God of War в Японии: стоит ли играть в Nioh 3
