LEGO выпустит наборы по мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» — релиз летом

Компания LEGO готовит к выпуску серию конструкторов по мотивам анимационного хита «Кей-поп-охотницы на демонов».

Релиз — летом 2026 года.

Фото: LEGO

Инсайдеры пишут, что первая новинка поступит в продажу в августе. Ожидается, что первый набор будет посвящён тигру Дерпи. Полноценное расширение линейки запланировано на 2027 год, когда в продажу поступит больше наборов с локациями и мини-фигурками персонажей.

«Кей-поп-охотницы на демонов» вышли на Netflix 20 июня 2025 года. Сюжет анимационной ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Авторы также анонсировали продолжение ленты.