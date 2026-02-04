Скидки
«Новая эра Голливуда»: глава YouTube — о фильме «Железное лёгкое» с блогером Markiplier

«Новая эра Голливуда»: глава YouTube — о фильме «Железное лёгкое» с блогером Markiplier
Генеральный директор YouTube Нил Мохан поздравил блогера Марка Markiplier Фишбаха с успешной премьерой его дебютного фильма «Железное лёгкое».

Глава видеохостинга считает, что высокие сборы независимой картины сигнализируют о глобальных переменах в Голливуде.

Невероятно видеть, как авторы YouTube держат в руках ключи от собственного производства и дистрибуции. Это новая эра Голливуда.

Премьера хоррора состоялась 30 января. При бюджете менее $ 3 млн лента собрала в прокате $ 21 млн всего за первые выходные, окупив производство в семь раз. Фильм полностью профинансирован самим блогером, который также выступил режиссёром, сценаристом и исполнил главную роль.

Сюжет «Железного лёгкого» основан на одноимённой инди-игре Iron Lung 2022 года. Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем, где главный герой исследует океан крови на инопланетной луне внутри тесной субмарины.

