Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Своя в доску (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер, актёры

Вышел трейлер комедии «Своя в доску» про учительницу-скейтбордистку — выход 14 мая
Комментарии

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Своя в доску». Премьера комедии состоится 14 мая в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Сюжет ленты расскажет о строгой и ответственной учительнице, которой легко даётся работа — в отличие от взаимоотношений с сыном. Во время спора с ним женщина заключает пари: подросток вернётся к учёбе, если она пройдёт квалификацию на крупных скейт-соревнованиях.

Главные роли в фильме сыграют Ольга Лерман («Поехавшая»), Тимофей Кочнев («Резервация»), Максим Карушев («Лихие») и Виктор Хориняк («Мистер Нокаут»). Режиссёром выступил Илья Лебедев, известный по работе над лентой «Любовь Советского Союза» и сериалом «Красная Поляна».

Материалы по теме
Приятный блокбастер из России. Обзор «Левши»
Приятный блокбастер из России. Обзор «Левши»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android