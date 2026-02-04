Вышел трейлер комедии «Своя в доску» про учительницу-скейтбордистку — выход 14 мая

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Своя в доску». Премьера комедии состоится 14 мая в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Сюжет ленты расскажет о строгой и ответственной учительнице, которой легко даётся работа — в отличие от взаимоотношений с сыном. Во время спора с ним женщина заключает пари: подросток вернётся к учёбе, если она пройдёт квалификацию на крупных скейт-соревнованиях.

Главные роли в фильме сыграют Ольга Лерман («Поехавшая»), Тимофей Кочнев («Резервация»), Максим Карушев («Лихие») и Виктор Хориняк («Мистер Нокаут»). Режиссёром выступил Илья Лебедев, известный по работе над лентой «Любовь Советского Союза» и сериалом «Красная Поляна».