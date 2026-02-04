A24 снимет сериал по «Техасской резне бензопилой» — первые детали

Студия A24 запустила в производство новую адаптацию культовой хоррор-франшизы «Техасская резня бензопилой». Первым проектом станет сериал, шоураннером которого назначен ДжейТи Моллнер, известный по «Долгой прогулке».

Одним из исполнительных продюсеров шоу выступит актёр Глен Пауэлл. Компанию ему составит Ким Хенкель, соавтор оригинальной ленты 1974 года. Помимо сериала, A24 также начала разработку нового полнометражного фильма, однако детали его сюжета пока не разглашаются.

Студия A24 приобрела права на франшизу в сентябре 2025 года, выиграв аукцион у нескольких крупных конкурентов. Оригинальный слэшер Тоуби Хупера вышел в 1974 году и положил начало серии из девяти фильмов, комиксов и видеоигр.