«Опасный прецедент»: Павел Дуров раскритиковал запрет соцсетей для детей в Испании

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с критикой новых законодательных инициатив правительства Испании. По его мнению, запрет социальных сетей для лиц младше 16 лет и ужесточение контроля над платформами угрожают интернет-свободе и могут превратить страну в «государство тотальной слежки».

Дуров подчеркнул, что обязательная верификация возраста потребует сбора биометрических данных или паспортов, что уничтожит анонимность всех пользователей. Кроме того, введение уголовной ответственности для топ-менеджеров IT-компаний за модерацию контента приведёт к чрезмерной цензуре и удалению любых спорных мнений.

Это заставит платформы удалять всё, что хоть немного противоречиво, чтобы избежать рисков. Это подавит политическое инакомыслие, журналистику и обычные мнения. Ваш голос может стать следующим, если он бросит вызов статус-кво.

Дуров также осудил планы по мониторингу «поляризации общества» и криминализации алгоритмов, продвигающих «вредный» контент. Он уверен, что размытые формулировки позволят властям использовать эти инструменты для подавления критики в свой адрес.

