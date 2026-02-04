«Придётся подождать»: второй сезон сериала «Из многих» выйдет не раньше 2027 года

Создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган заявил, что работа над сценарием второго сезона «Из многих» продолжается, но новые эпизоды выйдут нескоро.

По словам Гиллигана, команда авторов «усердно трудится», однако процесс идёт медленнее желаемого. На данный момент готова структура лишь нескольких серий. Он отметил, что проект технически сложен и не может выходить ежегодно, в отличие от «Больницы Питт».

Мы ценим терпение каждого. Но это не «Питт», который возвращается каждый год. Я бы хотел, чтобы так было, как в старые времена с «Секретными материалами», когда мы выходили в одно время… Мы вернёмся в эфир в тот же месяц [ноябрь], вопрос только в том, в каком году это случится.

Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2025 года. Учитывая комментарии автора, продолжения стоит ожидать не раньше ноября 2027 года или даже 2028-го.