Вышел трейлер линейки образов «Весенние лепестки» для League of Legends

Компания Riot Games опубликовала новый кинематографический трейлер под названием «Старые друзья, новое цветение» для League of Legends. Видео приурочено к анонсу грядущей серии образов для чемпионов.

Видео доступно на YouTube-канале League of Legends. Права принадлежат Riot Games.

Ролик демонстрирует чемпионов, которые получат облики из линейки «Весенние лепестки». В новый набор войдут скины для Ясуо, Катарины, Джейса, Камиллы и Лиллии. Сюжет видео сосредоточен на теме пробуждения природы и формирования новых связей между героями с приходом весны.

Коллекция станет доступна пользователям с выходом обновления 26.4, которое выйдет 19 февраля.

