«Лучший эпизод сезона»: зрители высоко оценили финал второго сезона «Фоллаута»

4 февраля состоялась премьера заключительного эпизода второго сезона сериала «Фоллаут». Спустя несколько часов на агрегаторе IMDb сформировался рейтинг — 8,8 балла из 10, что является второй лучшей оценкой.

Зрители встретили концовку преимущественно положительно. Многие отмечают, что динамичный финал смог «реабилитировать» сезон, который некоторым показался затянутым и медленным. Аудитория похвалила сценаристов за грамотное завершение сюжетных линий, атмосферу Нью-Вегаса и актёрскую игру Эллы Пернелл и Уолтона Гоггинса. Однако часть смотрящих осталась недовольна открытым финалом, посчитав, что авторы оставили слишком много вопросов для третьего сезона.

Фото: IMDb

Что пишут зрители о финале второго сезона «Фоллаута».

Это, безусловно, лучший эпизод сезона. Он напомнил мне Fallout: New Vegas, хотя ему и не хватает той самой суровости пустоши. Элементы истории и общие впечатления от финала действительно реабилитировали второй сезон в моих глазах.

Серия каким-то образом объединяет все сюжетные линии и завершает их. Каждая история кажется проработанной. Всё было на высоте, я сидел на краю кресла всё время.

Основная сюжетная линия мрачная и антиутопичная, но финал получился даже в чём-то счастливым. Это отличный задел на будущее. Диалоги качественные, актёрская игра великолепна, но самый приятный сюрприз — это диапазон Эллы Пернелл.

Зрителям пришлось немало вложить во второй сезон. Сюжет петлял, и мы терпеливо следили за каждым поворотом. Кульминация должна была вознаградить нас за терпение. Вместо этого мы получили больше драмы и больше новых вопросов, чем ответов.

Если бы не сюжетная линия Гуля, сезон был бы намного слабее. Купер буквально вытащил всё на своей спине. Посмотрим, что случится дальше, когда вернутся крупные фракции, как нам показали в конце.