Звезда «Два, три, демон, приди!» Софи Уайлд сыграет в новом хорроре Егора Абраменко

Звезда «Два, три, демон, приди!» Софи Уайлд сыграет в новом хорроре Егора Абраменко
Актриса Софи Уайлд, известная по главной роли в хорроре «Два, три, демон, приди!», сыграет в научно-фантастическом триллере «Скоро ты умрёшь и, вероятно, будешь съедена». Режиссёром выступит российский постановщик Егор Абраменко.

Сюжет картины расскажет о молодой паре, Робе и Сабиле, которые отправляются на уединённый горный курорт, чтобы провести свадебную церемонию. Однако торжество прерывается появлением «незваных гостей». Сам Абраменко отметил, что сценарий предлагает «очень свежий взгляд на жанр фильмов о пришельцах».

Сценаристами проекта выступили Люк Петровски и Бен Коллинз, работавшие над перезапуском «Восставшего из ада» и «Домом на другой стороне». Производство стартует весной этого года.

Егор Абраменко известен по фильму «Спутник». Сейчас он также сотрудничает со студией A24 в работе над хоррором «Алтарь».

