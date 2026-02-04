Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Женщины стали реже получать главные роли в кино — минимум за семь лет

Женщины стали реже получать главные роли в кино — минимум за семь лет
Комментарии

Количество женщин, исполнивших главные роли в самых кассовых фильмах 2025 года, снизилось до показателей 2018-го. Согласно исследованию Annenberg Inclusion Initiative, из 100 самых успешных картин года только в 39 случаях центральным персонажем была женщина.

Это значительный спад по сравнению с 2024 годом, когда был установлен исторический рекорд (55 фильмов). Исследователи также отметили проблему эйджизма: лишь в четырёх лентах главную роль сыграла актриса старше 45 лет, тогда как у мужчин в этой возрастной категории насчитывается 30 проектов. При этом в топ-100 не попало ни одного фильма с главной героиней старше 45 лет из числа этнических меньшинств.

Худшими дистрибьюторами с точки зрения гендерного баланса названы Paramount и Warner Bros. — у них женские персонажи возглавляли проекты лишь в 12,5% и 20% случаев соответственно. Лидером стала студия Universal Pictures (54,2%).

Материалы по теме
«Отвратительная пропаганда»: зрители уничтожают фильм «Мелания» про жену Трампа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android