Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Overwatch 2 ждёт полный перезапуск: детали будущего игры

Overwatch 2 ждёт полный перезапуск: детали будущего игры
Новый логотип Overwatch
Комментарии

Компания Blizzard анонсировала глобальный перезапуск шутера Overwatch 2. Начиная с 10 февраля игра лишится цифры в названии и вернётся к оригинальному имени Overwatch. Вместе с ребрендингом разработчики обнулят нумерацию сезонов — предстоящий апдейт даст старт первому сезону.

История будет развиваться через крупные годовые арки, состоящие из шести сезонов. Сюжетная арка 2026 года получила название «Царствование Талона». Разработчики обещают вернуть полноценные короткометражки, комиксы и кат-сцены, а также менять внешний вид карт в зависимости от хода конфликта.

10 февраля также выйдут сразу пять персонажей:

  • Домина, танк;
  • Эмри, урон;
  • Музики, поддержка;
  • Анран, урон;
  • Кот на джетпаке, поддержка.

Фото: Blizzard

Весной шутер станет доступен на Nintendo Switch 2 со стартом второго сезона. Кроме того, с 10 по 23 февраля в игре пройдёт коллаборация с Hello Kitty. Вместе с этим изменят меню, добавят новый экран после игры и внесут изменения в геймплей и карты.

Материалы по теме
Представлена программа Road to EWC — система квалификаций на Esports World Cup 2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android