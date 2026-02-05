Скидки
Трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал самым просматриваемым в истории 20th Century Studios

В аккаунте 20th Century Studios появилась информация, что трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал самым просматриваемым в истории кинокомпании. За сутки ролик набрал в общей сложности 222 млн просмотров.

Сюжет сиквела расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она и заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

К главным ролям во второй части также вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. В сиквеле также сыграла Леди Гага. Режиссёром выступил автор оригинала Дэвид Френкель.

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в зарубежный прокат 1 мая.

