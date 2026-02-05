Скидки
Боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом вышел в кинотеатрах России

Боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом вышел в кинотеатрах России
С сегодняшнего дня в официальный российский прокат вышел боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Фильм уже можно посмотреть во всех городах страны.

Сюжет повествует об отшельнике и бывшем наёмном убийце Мэйсоне. Однажды он вынужден спасти жизнь незнакомой девушки. Теперь герою необходимо положить конец организации, которая начинает вести на него охоту.

Вместе с Джейсоном Стэйтемом в фильме также снялись Билл Найи («Реальная любовь»), Наоми Аки («Прости, детка»), Харриет Уолтер («Укрытие») и другие актёры. Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор серии фильмов-катастроф «Гренландия».

