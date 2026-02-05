Скидки
По «Техасской резне бензопилой» выпустят сериал, в работе и новый фильм

По данным The Hollywood Reporter, A24 выпустит сериал по «Техасской резне бензопилой». Кинокомпания получила права на франшизу и выпустит по ней шоу.

Независимая студия сначала займется сериалом по мотивам франшизы, исполнительным продюсером которого выступит Глен Пауэлл, а режиссёром — сценарист «Долгой прогулки» ДжейТи Моллнер. Отмечается, что Пауэлл будет только продюсером проекта и не появится в кадре.

Студия A24 также разрабатывает новый фильм по франшизе. Его подробностей пока что нет. После выхода оригинального фильма 1974 года было снято восемь сиквелов, приквелов и ремейков, последний из которых — фильм Netflix 2022 года «Техасская резня бензопилой».

