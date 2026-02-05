Скидки
Крис Хемсворт вернётся к роли Тора в «Мстителях: Секретные войны»

Крис Хемсворт вернётся к роли Тора в «Мстителях: Секретные войны»
Зачастую бывает, что актёры раньше времени раскрывает какие-либо детали о грядущих ожидаемых проектах. Недавно такое же случилось с Марком Руффало, который проспойлерил один важный момент.

Во время интервью Руффало случайно раскрыл, что Крис Хемсворт вернётся к роли Тора в фильме «Мстители: Секретные войны». С одной стороны, будто это ожидаемо, однако бог грома мог и не пережить «Мстители: Судный день».

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.

Новости. Чемп.Play
