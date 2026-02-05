Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Марсден обещает, что фильм «Мстители: Судный день» удивит фанатов «Людей Икс»

Джеймс Марсден обещает, что фильм «Мстители: Судный день» удивит фанатов «Людей Икс»
Комментарии

Во время интервью актёр Джеймс Марсден заявил, что фильм «Мстители: Судный день» точно порадует фанатов «Людей Икс», поскольку там, как уже известно, вернут всех старых актёров, которые играли персонажей в лентах про мутантов.

По словам Марсдена, братья Руссо, которые снимают обе части новых «Мстителей», всегда удивляют и повышают ставки.

Братья Руссо постоянно повышают ставки, а Marvel просто даёт всем то, чего они хотят.

Релиз «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший же воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android