Джеймс Марсден обещает, что фильм «Мстители: Судный день» удивит фанатов «Людей Икс»
Во время интервью актёр Джеймс Марсден заявил, что фильм «Мстители: Судный день» точно порадует фанатов «Людей Икс», поскольку там, как уже известно, вернут всех старых актёров, которые играли персонажей в лентах про мутантов.
По словам Марсдена, братья Руссо, которые снимают обе части новых «Мстителей», всегда удивляют и повышают ставки.
Братья Руссо постоянно повышают ставки, а Marvel просто даёт всем то, чего они хотят.
Релиз «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший же воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума.
