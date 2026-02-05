Продажи экшена No Rest for the Wicked перевалили за 1,5 млн копий

Разработчики экшена No Rest for the Wicked объявили, что его тираж перевалил за 1,5 млн копий. Этого результата удалось достичь почти за два года пребывания тайтла в раннем доступе.

Фото: Moon Studios

Интересно, что всего пару недель назад авторы сообщили о тираже в миллион копий, а после того, как в проекте появился кооператив, продажи подскочили ещё на 500 тыс.

События No Rest for the Wicked разворачиваются в альтернативном 841 году, в котором мир начинает захватывать Мор — чума, о которой никто не слышал уже тысячу лет. Главным героем выступает керим — один из секты мистических воинов, наделённых необыкновенными способностями и поклявшихся покончить с Мором любой ценой.