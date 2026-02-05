Скидки
Чиветель Эджиофор сыграет в новом «Изгоняющем дьявола» со Скарлетт Йоханссон

По данным The Hollywood Reporter, актёр Чиветель Эджиофор, известный в том числе по «Доктору Стрэнджу», сыграет вместе со Скарлетт Йоханссон в новом «Изгоняющем дьявола».

Сюжет картины пока неизвестен. Авторы заявили, что проект будет значительно отличаться от других картин серии. Фильм также никак не будет связан с предыдущими частями франшизы.

Одного из персонажей воплотит на экране молодой актёр Джекоби Джуп («Гамнет»). Режиссёром и автором сценария выступает Майк Флэнаган — автор фильмов ужасов «Окулус» и «Доктор Сон».

Премьера переосмысления классического фильма ужасов состоится 12 марта 2027 года.

