На YouTube стал доступен для всех автоматический ИИ-перевод видео — даже на русском языке

Google объявил, что расширяет функцию автоматического нейродубляжа видео на YouTube для всех пользователей. Теперь она доступна широкому кругу людей.

Фото: YouTube

Библиотека поддержки нейродубляжа расширилась до 27 языков, включая даже русский. В декабре в среднем более 6 млн пользователей YouTube ежедневно просматривали контент с автоматическим дубляжом продолжительностью не менее 10 минут.

Мы запустили функцию «Выразительная речь» для всех каналов YouTube на восьми языках (английском, французском, немецком, хинди, индонезийском, итальянском, португальском и испанском), чтобы помочь авторам передать свои эмоции и энергию.

Для включения ИИ-дубляжа нужно нажать на значок шестерёнки и выбрать соответствующую функцию.